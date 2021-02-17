شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تكشف عن سر متابعة مسؤولو ريال مدريد لمباراة برشلونة وسان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية المقربة من ريال مدريد، عن حرص مسؤولو ريال مدريد، على متابعة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، في منافسات دروى ابطال اوروبا، أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز الفريق الباريسى بنتيجة 4-1، وذلك من أجل متابعة كليان مبابى، الصفقة المحتلمة للنادى الملكى.

وقالت الصحيفة المدريدية، ان أداء مبابي لم يكن مفاجئا لمسؤولي النادي الملكي، الذين كانوا سعداء به وهو يتسبب في كوابيس برشلونة.

ويرتبط «مبابي» بعقد مع باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف 2022، وهو ما سيدفع الميرينجي لمحاولة ضمه، الصيف المقبل، أو الانتظار للحصول على خدماته مجانا، عقب نهاية تعاقده، ومن المعروف أن الفرنسي، يعد هدفا ثمينا لريال مدريد، الذي يسعى لتدعيم هجومه بلاعب صاحب إمكانات تهديفية عالية، على غرار كريستيانو رونالدو.