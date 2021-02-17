شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب «أون سبورت» باعتذار رسمي عن تقرير «التفويت للزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بتقديم مجموعة قنوات أون سبورت، باعتذار رسمي للنادي الإسماعيلي، عما بدر من قناة أون سبورت تجاه نادي الإسماعيلي.

كانت قناة أون سبورت أوردت تقريرا على الشاشة قالت خلاله إن مباراة الزمالك والإسماعيلي المقررة، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري، ستكون مختلفة في هذه المباراة، ولن تأتي تحت عنوان التفويت والمجاملات.

وقال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، في تصريح رسمي، على موقع النادي الإسماعيلي إن ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقلة لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه على باب الأستديو.

وأضاف «وحيد» أن النادى الإسماعيلي يحمله مسؤولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وإفقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها.

لذلك يطلب النادي من إدارة القنوات تقديم اعتذار رسمي عما حدث، ومعاقبة المتسبب، وعدم تكرار مثل هذه الأفعال، والتي لا تصب في صالح الرياضة المصرية، والإسماعيلي يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعاده الأمور إلى نصابها الصحيح.