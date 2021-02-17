شكرا لقرائتكم خبر عن كريم خطاب عن «تقرير التفويت»: «ماليش دعوة دي غلطة الإعداد وبعتذر للجماهير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريم خطاب، المذيع بقناة «أون تايم سبورت»، إنه ليس مسؤولا عن تقرير اليوم الذي تم بثه في برنامجه واتهم فيه الزمالك والإسماعيلي بالتفويت ومجاملة بعضهما البعض. وأكد خطاب أن هذا الخطأ ليس هو المسؤول عنه وإنما هو غلطة فريق الإعداد بالبرنامج ونفذوها دون الرجوع إليه.

وكتب خطاب على صفحته الشخصية على تويتر:«لكل الناس اللى عارفانى ومتابعانى من زمان معقول هاتغير دلوقتى وأبقى زى الناس اللى أنا نفسى بنتقدهم ومش بحب أتفرج عليهم؟ للأسف دى غلطة إعداد البرنامج اللى كتب الجملة من غير الرجوع لأى حد وأنا اعتذرت بعدها بدقايق والفيديو هاينزل بالتوضيح».

قدم المذيع اعتذارا لجماهير الزمالك والاسماعيلي، ونشر فيديو علق عليه قائلا: «الشرح والاعتذار، ورغم إنها مش غلطتي، والمسئول عنها هيتحملها أكيد لأنه فاجئني أنا شخصيا بيها.. لكن بالنيابة عن كل زمايلى وعن كل القناة بعتذر لجمهور الزمالك وجمهور الإسماعيلي».