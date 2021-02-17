شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على اتهامات «المجاملة والتفويت» ببيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك حاليا جلسة طارئة من اجل اصدار بيان رسمي للرد على الاتهامات والتطاول على النادي في وسائل الإعلام الفترة الأخيرة لاسيما بعد التقرير الذي نشرته قناة اون سبورت تحت عنوان «مباراة الزمالك والاسماعيلي في مواجهة لا تحمل المجاملات أو التفويت» كما سيتطرق البيان إلى التصريحات غير المسؤؤول من أحد نجوم الأهلي السابقين الذي اكد فيها ان مصر بها 90 مليون أهلاوي متجاهلًا شعبية وجماهير الزمالك.

ووفقًا لمصدر في اللجنة التنفيذية بالنادي فان البيان سيكون شديد اللهجة وسيتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من التطاول على كيان الزمالك ومراعاة مشاعر جماهيره.