شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرينا» تتخطى «هاليب» وتعادل رقم «فيدرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت الأمريكية سيرينا ويليامز الفوز، مساء الثلاثاء الماضى، على المصنفة الثانية عالميا، الرومانية سيمونا هاليب، بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-3 لتحجز مكانها في نصف نهائى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكانت المواجهة متقاربة بين اللاعبة الأمريكية، البالغ عمرها 39 عاما، ومنافستها الرومانية لمدة 80 دقيقة، على ملعب رود ليفر، قبل أن تصبح أخيرا على بُعد انتصارين من لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.

وتأمل سيرينا في مواصلة مشوارها للفوز بلقب بطولة أستراليا، لتعادل رقم الأسترالية مارجريت كورت، التي تمتلك الرقم القياسى بعدد الفوز في البطولات الكبرى برصيد 24 لقبا.

ولم تفز سيرينا بأى بطولة كبرى، منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017.

وخسرت ويليامز 4 نهائيات كبرى في السنوات الماضية، حيث هزمت في نهائيين في ويمبلدون، ومثلهما في أمريكا عامى 2018 و2019.

وبفوزها على هاليب وصلت سيرينا إلى فوزها رقم 362 في البطولات الكبرى، لتكون أكثر اللاعبات تحقيقا للفوز في بطولات الجراند سلام، لتعادل السويسرى روجيه فيدرر، صاحب الرقم نفسه في منافسات الرجال.

سيمونا هاليب

وهذه المرة الأولى التي تتمكن فيها سيرينا من الوصول إلى الدور قبل النهائى في بطولة أستراليا منذ تتويجها بلقب 2017.

على جانب آخر، دخل الروسى القادم من الأدوار التمهيدية، أسلان كاراتسيف، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب في الحقبة المفتوحة للتنس يبلغ الدور نصف النهائى لبطولة كبرى في مشاركته الأولى.

وفاز كاراتسيف في الدور ربع النهائى لبطولة أستراليا المفتوحة على البلغارى جريجور ديميتروف، الذي لعب مصابا، بواقع 2-6 و64 و6-1 و6-2.