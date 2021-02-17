شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل»: طريق «تشيلسى» لايزال طويلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ توماس توخيل، مدرب تشيلسى الجديد، مسيرته بقوة في لندن ليدخل في مقارنات مع بعض من أنجح مدربى النادى.

لكن الرجل الألمانى قال إن طريق فريقه لايزال طويلا حتى يحقق النجاح في الموسم الجارى.

وتولى توخيل المسؤولية بدلًا من فرانك لامبارد الشهر الماضى، وحصد 13 نقطة من أول 5 مباريات في الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكرر المدرب الألمانى نفس ما فعله جوزيه مورينيو في أول 5 مباريات قبل أن يقود النادى لإحراز لقب الدورى الممتاز 3 مرات في حقبتين.

ولا توجد بداية أفضل في تدريب تشيلسى إلا عن طريق كارلو أنشيلوتى، الذي قاد النادى لحصد ثنائية الدورى وكأس الاتحاد الإنجليزى، وماوريسيو سارى الذي نال لقب الدورى الأوروبى 2019. وقال مدرب باريس سان جيرمان السابق إن فريقه سينهى الموسم في أول 4 مراكز، وأصبح تشيلسى بالفعل رابع الترتيب عقب الفوز 2-0 على نيوكاسل يونايتد، والتأهل إلى دورى أبطال أوروبا يبقى هو الهدف الحالى.

وقال توخيل لشبكة «سكاى سبورتس»: «هناك الكثير من الفرق خلفنا وتطاردنا. التحدى كبير لأنه يتبقى الكثير جدًا من المباريات». وأضاف: «كل مباراة صعبة وسنواصل القتال. هذه مسيرة جيدة حتى الآن لكن الطريق لايزال طويلًا أمامنا».

وكان تشيلسى يقبع في منتصف الجدول عندما تولى توخيل المسؤولية بدلا من لامبارد قبل شهر واحد.

وأعاد توخيل الثقة لمواطنه المهاجم الألمانى تيمو فيرنر، الذي سجل أمام نيوكاسل لأول مرة في الدورى منذ أكثر من 4 أشهر، كما تألق الظهير الأيسر ماركوس ألونسو بعد فترة غياب.