شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الفرنسية تحتفى برباعية «بي إس جي» في برشلونة.. «كما لو كان حلمًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الرياضة الفرنسية، الصادرة الأربعاء، بالانتصار المدوي برباعية لهدف، الذي خرج به باريس سان جيرمان من معقل برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» أن الباريسيين، من خلال مباراة استثنائية، أصبحوا أول تشكيل فرنسي يفوز على أرض البلوجرانا في التشامبيونزليج، واختارت لغلافها صورة نجم بي إس جي كيليان مبابي وهو يفلت من مدافع البرسا، جيرارد بيكيه.

وفي صفحاتها الداخلية، أشادت الصحيفة بأداء الفرنسي الشاب الذي وقع على «هاتريك» من رباعية فريقه في مرمى برشلونة، معتبرا إياه الأفضل في أوروبا بقميص الفريق الباريسي، ولا ترى الصحيفة الكثير من الاحتمالات كي يكرر البارسا انتفاضة عام 2017، لاعتقادها أن الفريق الكتالوني لم يتطور كثيرا منذ الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونخ في صيف 2020.

وقالت، «منذ أربع سنوات، يتلقى البارسا الضربات في أوروبا بشكل يؤكد أنه ليس على مستوى قوة هذه المنافسة».

من جانبها، قالت صحيفة «لوباريزيان» في عنوانها، «كما لو كان حلما»، مبرزة أداء مبابي «الرفيع والمدهش» الذي قاد باريس سان جيرمان ليضع قدما في ربع النهائي.

كما اعتبرت الصحيفة أن تألق النجم الفرنسي صاحب الـ22 عاما طغى على الأرجنتيني ليونيل ميسي، مبرزة أن مبابي قدم أفضل أداء له في بي إس جي في مباراة من عالم آخر.

بدورها، أبرزت «لو فيجارو» أن باريس سان جيرمان، بقيادة مبابي استثنائي، وجه ضربة كبيرة في برشلونة.