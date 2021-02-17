شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا بـ 30 مليون يورو لضم مهاجم فرانكفورت فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا»، عن اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات أندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

ويقدم أندريه سيلفا، مستويات مبهرة في أول مواسمه مع فرانكفورت، بعد انتقاله من ميلان، حيث خاض 22 مباراة في جميع المسابقات، سجل 19 هدفا، وصنع 5 آخرين.

وبحسب التقرير، فإن مانشستر يونايتد يحتاج لتدعيم خط هجومه، رغم التعاقد مع إدينسون كافاني، قادما من باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، إلا أن بلوغه عامه الـ34، جعل الشياطين الحمر يفكرون في بديل، ورغم امتلاك مانشستر يونايتد لماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال وماسون جرينوود، إلا أنه يرى أن توظيفهم في مركز الجناح يكون أفضل.

وأفاد التقرير، بأن مانشستر يونايتد سيجهز عرضا بقيمة 30 مليون يورو في الصيف، لإغراء فرانكفورت ببيع المهاجم البرتغالي.