شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يتمسك بشروطه فى التعاقد مع «ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى إسبانى أن ريال مدريد سيتمسك بشروطه المالية في مفاوضاته مع النمساوى ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، المحتمل انتقاله للميرنجى خلال الصيف المقبل.

وينتهى عقد ألابا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، بينما فشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين. ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن عرض ريال مدريد بشأن الراتب السنوى لألابا لن يتجاوز 9 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يعقد ألابا مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، يعلن خلاله الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم، بالإضافة إلى الكشف عن وجهته المقبلة.

وذكرت تقارير إسبانية أن ألابا يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه يحصل على عروض بأموال أفضل من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأوضحت أن ألابا يحظى باهتمام كل من تشيلسى وليفربول ومانشستر سيتى.

في سياق آخر، يسعى ريال مدريد بقوة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وعانى الميرنجى هذا الموسم من كثرة إصابات دانى كارفاخال وغيابه عن مباريات مهمة.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المغربى أشرف حكيمى نجم إنتر ميلان، أو آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

دافيد ألابا - صورة أرشيفية

وكان حكيمى لاعبًا في صفوف ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في الصيف الماضى نظير 40 مليون يورو.

أما وان بيساكا فقد انتقل من كريستال بالاس إلى الشياطين الحمر خلال صيف 2019 خلال صفقة بلغت 50 مليون إسترلينى.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن مسؤولى يوفنتوس أجروا اتصالًا بزيدان، وطلبوا منه أن يقود السيدة العجوز في الموسم المقبل. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها المدرب الفرنسى بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى. وقالت العديد من التقارير الإسبانية إن بقاء زيدان على مقاعد بدلاء ريال مدريد بات مهددًا، بسبب خروج الفريق من بطولة كأس ملك إسبانيا، وصعوبة موقف الميرنجى في الدورى الإسبانى.

ويحتل الريال المركز الثانى في جدول ترتيب الليجا هذا الموسم، برصيد 49 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق 5 نقاط، لكن الملكى خاض مباراتين أكثر.