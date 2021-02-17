شكرا لقرائتكم خبر عن «هورفات» يطالب النصر السعودى بصفقة عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الكرواتى ألين هورفات، المدير الفنى للنصر السعودى، رغبته في ضم ظهير أيسر جديد لصفوف الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها الكورى كيم سو، الذي يشغل المركز ذاته.

وذكرت صحيفة «الرياضية»، السعودية، أن هورفات عقد اجتماعا مع مسؤولى النادى، وأبلغهم بضرورة التعاقد مع لاعب أجنبى في هذا المركز.

وأضافت أن أنظمة الاتحاد السعودى تتيح للأندية تسجيل لاعب آخر بدلا من المصاب، وذلك بشرط إحضار تقرير طبى ومخالصة مالية.

وأكد النصر من قبل أن الفحص الطبى أثبت إصابة جين سو بقطع كامل في وتر أخيل (مؤخرة القدم).

وسيحتاج اللاعب لتدخل جراحى وفترة للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر، وهذا يعنى غيابه حتى نهاية الموسم. وتابعت الصحيفة أن هورفات رفض التعاقد مع لاعبين جدد في خط الوسط، وذلك بسبب كثرة اللاعبين المتواجدين في هذا الخط.