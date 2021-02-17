ارقام تتعلق برونالدو قبل مواجهة بورتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

يستعد ​يوفنتوس​ ليلة الاربعاء لمواجهة ​بورتو​ في البرتغال، في ذهاب الدور الـ16 من ​دوري أبطال أوروبا​.



وإستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل 62 هدفا في 66 مباراة خاضها بالأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر بورتو أول فريق سجل أمامه رونالدو في الأدوار الإقصائية، وحصل ذلك موسم 2003-2004، وآخر مرة واجه فيها بورتو حصل ذلك عام 2009، وتمكّن أن يسجل هدفا حاسما في إياب الدور نصف النهائي، ساهم من خلاله في تأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي ومواجهة برشلونة آنذاك.