اخبار الرياضه

ارقام تتعلق برونالدو قبل مواجهة بورتو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام تتعلق برونالدو قبل مواجهة بورتو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

يستعد ​يوفنتوس​ ليلة الاربعاء لمواجهة ​بورتو​ في البرتغال، في ذهاب الدور الـ16 من ​​.

وإستطاع أن يسجل 62 هدفا في 66 مباراة خاضها بالأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر بورتو أول فريق سجل أمامه رونالدو في الأدوار الإقصائية، وحصل ذلك موسم 2003-2004، وآخر مرة واجه فيها بورتو حصل ذلك عام 2009، وتمكّن أن يسجل هدفا حاسما في إياب الدور نصف النهائي، ساهم من خلاله في تأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي ومواجهة آنذاك.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا