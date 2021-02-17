الدوري المصري: فوز بشق الأنفس لـ اسوان على المقاولون العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من ​الدوري المصري​، حقق فريق ​أسوان​ فوزا صعبا على ​المقاولون العرب​ بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب المقاولون العرب.



وقد افتتح التسجيل اللاعب عبد العزيز موسى في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، واستمرت المباراة دون أي أهداف أخرى، ليصعد فريق أسوان إلى المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

بينما يقع فريق المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.