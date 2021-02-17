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مورينيو: لا أشعر بالضغط حيال الدوري الأوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

لفت المدرب جوزيه ​مورينيو​ إلى أنه لا يشعر بأي ضغوط لتحقيق نتيجة إيجابية في ​الدوري الأوروبي​ أمام وولفسبيرغر مساء الخميس على الرغم من الأداء الضعيف ل​توتنهام​ في الآونة الأخيرة.

وقال مورينيو: "لا أشعر بأي ضغط. يتعلق الأمر بالمسؤولية والطموح والتحفيز، وليس الضغط. هذا شيء مختلف تمامًا. تحدثت إلى اللاعبين عن ذلك وسنتحدث مرة أخرى في الاجتماع قبل العشاء".

وأضاف: "إنها منافسة طويلة جدًا، وبالنسبة لنا، ستكون هذه هي المباراة العاشرة التي سنلعبها في الدوري الأوروبي. لذلك لكل هذه الأسباب، فإنه من الصعب للغاية الفوز بالمسابقة ولكنها منافسة يجب أن يكون لدينا الطموح والحافز للفوز بها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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