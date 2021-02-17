غريزمان يهرب من الأجواء المشحونة في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

كشفت تقارير صحافية عدّة أن المهاجم ​أنطوان غريزمان​ قرر السفر إلى فرنسا، هربا من الأجواء المشحونة في ​برشلونة​، بعد الهزيمة أمام ​باريس سان جيرمان​ بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.



وأشارت التقارير إلى أن غريزمان إستغل حصول اللاعبين على فرصة ليومين من قبل المدرب رونالد كومان، وقام بالسفر إلى فرنسا، الأمر الذي أشعل أيضا غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب قراره المفاجئ بالسفر إلى فرنسا، مباشرة عقب الهزيمة.