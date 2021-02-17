اخبار الرياضه

ستونز:  لم نكن في مركز جيد ولكن ...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستونز:  لم نكن في مركز جيد ولكن ... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

تحدث مدافع فريق ​مانشستر سيتي الانكليزي​، الدولي ​جون ستونز​ عن التدريبات التي يخوضها المدافعين مع بعضهم في حال قام المدرب بإختيار لاعب معين منهم.

وقال ستونز:" لعبت برفقة ​لابورت​ وحافظنا على نظافة شباكنا، كل ذلك يعود للعمل الجاد الذي نقوم به في التدريبات ".

واضاف ستونز:" عند نقطة معينة في هذا الموسم لم نكن في مركز جيد، ولكن من ذلك الوقت ونحن نقاتل حتى تمكنّا من قلب الطاولة، انا الان مستمتعا".

وتابع ستونز:" الكثير من الفضل يعود لروبن دياز الذي كان له تأثير كبير في هذا الموسم من الناحية الدفاعية ونحن نعمل بجهد لتحصين دفاعاتنا".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا