ستونز:  لم نكن في مركز جيد ولكن ...

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

تحدث مدافع فريق ​مانشستر سيتي الانكليزي​، الدولي ​جون ستونز​ عن التدريبات التي يخوضها المدافعين مع بعضهم في حال قام المدرب بإختيار لاعب معين منهم.



وقال ستونز:" لعبت برفقة ​لابورت​ وحافظنا على نظافة شباكنا، كل ذلك يعود للعمل الجاد الذي نقوم به في التدريبات ".

واضاف ستونز:" عند نقطة معينة في هذا الموسم لم نكن في مركز جيد، ولكن من ذلك الوقت ونحن نقاتل حتى تمكنّا من قلب الطاولة، انا الان مستمتعا".

وتابع ستونز:" الكثير من الفضل يعود لروبن دياز الذي كان له تأثير كبير في هذا الموسم من الناحية الدفاعية ونحن نعمل بجهد لتحصين دفاعاتنا".