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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستونز: لم نكن في مركز جيد ولكن ... والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021
تحدث مدافع فريق مانشستر سيتي الانكليزي، الدولي جون ستونز عن التدريبات التي يخوضها المدافعين مع بعضهم في حال قام المدرب بإختيار لاعب معين منهم.
وقال ستونز:" لعبت برفقة لابورت وحافظنا على نظافة شباكنا، كل ذلك يعود للعمل الجاد الذي نقوم به في التدريبات ".
واضاف ستونز:" عند نقطة معينة في هذا الموسم لم نكن في مركز جيد، ولكن من ذلك الوقت ونحن نقاتل حتى تمكنّا من قلب الطاولة، انا الان مستمتعا".
وتابع ستونز:" الكثير من الفضل يعود لروبن دياز الذي كان له تأثير كبير في هذا الموسم من الناحية الدفاعية ونحن نعمل بجهد لتحصين دفاعاتنا".