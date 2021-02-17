روزه: لن آخذ أي لاعب من مونشنغلادباخ إلى دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

كشف المدرب ماركو روزه أنه لن يأخذ معه أي لاعب من فريق بوروسيا ​مونشنغلادباخ​ عندما ينتقل إلى نادي بوروسيا ​دورتموند​ في نهاية الموسم.



وقال روزه: "إذا قال ماركو روزه أنه لن يأخذ لاعبًا إلى نادي بوروسيا دورتموند، فلن يأخذ لاعبًا إلى بوروسيا دورتموند. هذا كل شيء".

كما كشف روزه أنه واجه صعوبة في تفعيل بند الإفراج في عقده والانتقال من النادي الذي وصل إليه في عام 2019، مضيفًا: "قررت اختيار بوروسيا دورتموند المثير. لم يكن الأمر سهلاً".