نيمار يقرّر تجديد عقده ويتمنى قدوم ميسي إلى باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

أكّدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النجم البرازيلي ​نيمار​ وافق على تجديد عقده مع ​باريس سان جيرمان​ حتّى صيف العام 2026.



وأشارت الصحيفة إلى ان النجم البرازيلي يمني النفس في قدوم زميله السابق في ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ إلى الـPSG، بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني الصيف المقبل، وهو الأمر الذي سيحفزّه أكثر للبقاء أطول فترة ممكنة مع الفريق الفرنسي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في العام 2017 مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، التي بلغت 222 مليون يورو.