مبابي: من الغباء أن أحدد مستقبلي بناء على مباراة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

أعرب اللاعب كيليان ​مبابي​ عن سعادته في ​باريس سان جيرمان​ لكنه لن يقرر مستقبله بناءً على مباراة واحدة بعد ثلاثية في مرمى برشلونة في دوري أبطال أوروبا.



وقال مبابي: "نحن سعداء جدا. كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. أردنا أن نأتي إلى هنا ونفوز، وقد فعلنا ذلك بأناقة. إنه أمر رائع لكننا لم نفز بأي شيء بعد. أنا سعيد. أنا دائما أريد أن أقدم أفضل ما لدي".

وأضاف: "عملي الجاد يؤتي ثماره... نشعر بتحسن بدني أفضل. سيكون من الغباء أن أقرر مستقبلي بناء على مباراة واحدة. الحقيقة هي أن الأمر يتعلق بالتفكير على المدى الطويل. لطالما قلت إنني سعيد هنا. قميص باريس سان جيرمان هو الذي أعتز به".