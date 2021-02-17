بعد أزمة الرسائل.. زوجة صالح جمعة تخرج عن صمتها: «طلبت الطلاق بسبب صوفينار.. وأتعجب أنه لم يدافع عن نفسه»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت بسنت عبد الحميد، زوجة صالح جمعة، على الأزمة الأخيرة للاعب سيراميكا كليوباترا، بعد كشف الراقصة "صوفينار" إرساله بعض الرسائل الخاصة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشرت معاكسات لاعب الأهلي السابق لها، لتتواصل أزمات اللاعب التي أصبحت عرضاً مستمراً.

وأعربت بسنت، في تصريحات لصحيفة "الوطن" عن استياءها من الأزمة الأخيرة لصالح جمعة، مضيفة: "بقالي 5 سنين اسمي بييجي في أزمات مليش علاقة بيها".

وأوضحت بسنت: "أنا وصالح منفصلين منذ سنتين، وأنا أعيش مع والدتي خارج مصر أغلب الأوقات، ولكننا لسنا منفصلين على الورق".

وتابعت: "طلبت الطلاق أكثر من مرة، كما أنني رفعت قضية نفقة زوجية، بما أنه مازال زوجي، ولكني طلبت الطلاق مجدداً بعد أزمة صوفينار، التي لا أعرف الحقيقة بها".

وأضافت بسنت: "كل ما أعرفه أنني حزينة لما يحدث، عائلتي وأصدقائي الجميع أرسل لي بعد تلك الأزمة، وأتعجب أنه لم يخرج للدفاع عن نفسه".

ورداً على سؤال حول تحدثها مع صالح جمعة بعد أزمة صوفينار، قالت: بسنت: "نعم تحدثنا وقال لي أنها هي من راسلته في البداية وهو قام بالرد عليها بعد ذلك"، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن تكون صوفينار لا تعرف من هو صالح جمعة"، مضيفة: "حتى وإن كانت لا تعرف فعلى أقل تقدير يمكنها أن تدخل على حسابه بعد رسائله كانت ستعرف بمنتهى السهولة".

وأكملت: "تعجبت أيضاً أنه لم يخرج للدفاع عن اسمه وسمعته إذا كانت هي من راسلته في البداية كما يقول، بالفعل أنا لا أعرف أين الحقيقة، ولا أعرف ماذا أقول ولكني حزينة لإقحام اسمي في كل مشكلة تخصه رغم انفصالي عنه وصمتي طوال الفترة الماضية".

وكانت الراقصة الأرمينية صافيناز، نشرت صورًا لرسائل لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهر في الصور التي نشرتها "صوفينار"، أن اللاعب قد وضع لها عددًا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل "جمعة"، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".