بيراميدز: نمثل مصر في البطولات الإفريقية مثل الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن ناديه يتعرض لتجاهل إعلامي بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفواري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سعيد، في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" على شاشة "النهار" :"أشعر بأن بيراميدز يتعرض لتجاهل إعلامي، ونعاني من مشكلة بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفدرالية".

وأضاف :"أتفهم هذا التجاهل لو كان الفوز في الدوري أو على المستوى المحلي، لكن عندما نلعب على المستوى الإفريقي من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام، وهو ما كان يحدث أيضا مع المقاولون العرب".

وتابع :"لدينا لاعبين في منتخب مصر، وبيراميدز يمثل مصر في البطولات الإفريقية مثل الأهلي والزمالك.. أيضًا نعاني من أزمة أخرى وهي نشر أخبار مغلوطة عن بيراميدز بسبب انتماء من يروج لها".

وأتم هاني سعيد قائلًا :"هدفنا المنافسة على الثلاث البطولات التي نشارك بها في الدوري والكأس والكونفدرالية خلال الموسم الجاري ونأمل في التتويج باللقب، ولم نفقد الأمل في الدوري وسننافس على اللقب حال تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الخمس المتبقية بالدور الأول".