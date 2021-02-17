روزه يعد بعدم اصطحاب اي من لاعبي مونشنغلادباخ الى دورتموند

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برلين : وعد مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ماركو روزه بألا يجلب معه اي لاعب من فريقه الحالي، عندما ينتقل الى تدريب بوروسيا دورتموند مطلع الموسم المقبل.

وقال روزه الاربعاء "اذا قال ماركو روزه بانه لن يجلب اي لاعب معه الى دورتموند، فلن يحصل هذا الامر. انه امر مفروغ منه".

ونجح بعض لاعبي روزه في البروز في صفوف مونشنغلادباخ فكان ذلك جواز سفرهم الى منتخباتهم الوطنية والامر يتعلق بالمهاجم الفرنسي ماركوس تورام ولاعب الوسط الالماني فلوريان نويهاوس.

ويضم مونشنغلادباخ ايضا المهاجم الفرنسي الاخر الحسن بليا بالاضافة الى مدافع منتخب المانيا ماتياس غينتر ولاعب الوسط يوناش هوفمان والمهاجم لارس شتيندل.

وكان روزه جلب معه لاعبين من ناديه السابق سالزبورغ النمسوي الذي تركه عام 2019 الى مونشغلادباخ وهما شتيفان لاينر وهانيس فولف.

وادى الاعلان عن انتقال روزه لتدريب دورتموند الاثنين الى غضب عارم في صفوف انصار مونشنغلادباخ ومنهم من رفع يافطات تنتقد قرار المدرب خارج مقر التدريبات.