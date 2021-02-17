بسبب التفويت والمجاملات.. الإسماعيلي يوجه رسالة لقناة أون تايم سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، يطلب من خلاله إعتذار قناة أون تايم سبورتس بسبب خطأ أحد العاملين في القناة.

وجاء بيان الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي حيث صرح المتحدث الرسمي للنادي علاء وحيد أن ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الأستديو.

وأضاف أن النادى الإسماعيلي يحمله مسئوليه الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقه في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها.

لذلك يطلب النادي من اداره القنوات تقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لاتصب في صالح الرياضه المصريه.

والإسماعيلي يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أمامه مباراة غاية في الأهمية عندما يواجه غريمه الزمالك مساء اليوم في قمة الأسبوع الـ14 من مسابقة دوري we المصري.