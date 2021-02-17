بهدف نظيف.. أسوان يزيد أوجاع المقاولون العرب في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق فريق أسوان الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل أسوان ضيفًا على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري We المصري.

ونجح عبد العزيز موسى في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول تسجيل أحمد داوودا هدف للمقاولون العرب إلا أن أحمد جمال حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبدأ عماد النحاس مدرب المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود،عبد الله ياسين، فاروق كابوري، محمد سمير، أحمد عبد العزيز، وسيم نغموشي، محمد مجلي، أحمد داوود، أمير عابد، يوسف الجوهري، لويس هنستروزا.

بينما استعان علاء عبد العال مدرب أسوان بتشكيل مكون من: عمر رضوان، أحمد صافي، محمد جابر، محمود شبانه، عمرو الحلواني، عبد العزيز موسى، محمد خليفة، أحمد الصغيري، أحمد الألفي، سولومون منساه، عمر ناصر.

بتلك النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 14 احتل بها المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عن النقطة الـ11 احتل بها المركز الـ14.

جدير بالذكر أن المقاولون يعاني من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وخلال شهر فبراير الجاري لم يحقق الفريق الفوز في أي مباراة، حيث تعادل أمام طلائع الجيش بالدوري (1-1)، وخسر أمام المصري بالدوري (1-0)، ثم أطاح به بتروجيت من دور الـ32 لكأس مصر بنتيجة 3-1.