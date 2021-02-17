تقارير تتساءل.. هل يتعرض نيمار للإيقاف بسبب برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية اليوم الأربعاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان قد يواجه عقوبة الإيقاف بسبب سخريته من ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق الكتالوني في مباراته ضد النادي الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا مساء أمس الثلاثاء على برشلونة في ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ونجح النادي الفرنسي في الفوز بنتيجة 4-1.

وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق ركلة جزاء افتتح بها ليونيل ميسي أهداف المباراة قبل أن يرد كيليان مبابي سريعًا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، ويعزز باريس تقدمه في الشوط الثاني بهدفين لمبابي وهدف آخر لمويس كين.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وصف نيمار الركلة بالـ"مزحة"، قبل أن يتراجع ويقوم بحذفها لكنها لم تكن بالسرعة الكافية حيث التقطها المعجبين وقاموا بتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن نيمار قد يتعرض لعقوبة، بسبب المادة رقم 11 بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي تمنع اللاعبين من الإهانة أو القيام بسلوك آخر ينتهك القواعد المتعارف عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإيقاف لمباراتين، ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الإياب ضد برشلونة في العاشر من شهر مارس المقبل، بجانب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حالة التأهل.

جدير بالذكر أن نيمار غاب عن مواجهة أمس بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كاين بكأس فرنسا.