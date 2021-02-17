الأهلي: مواجهة سيمبا لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني لن تكون سهلة نظرًا للمستوى القوي الذي يقدمه المنافس في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي :"من المقرر أن نسافر يوم الجمعة. مباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث".
وتحدث عبد الحفيظ عن مباراة فريقه أمام المريخ، قائلاً :"الشوط الثاني شهد تفوقًا واضحًا للأهلي، نجحنا في تسجيل 3 أهداف".
وتابع :"المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة".
وأوضح :"حققنا إيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلي، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايي بعد عودتهما من الإصابة".
وكان الأهلي افتتح مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم أمس الثلاثاء.
الأهلي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا سيكون في انتظاره مباراة صعبة خارج الديار من خلال مواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات.