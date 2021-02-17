الأهلي: مواجهة سيمبا لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني لن تكون سهلة نظرًا للمستوى القوي الذي يقدمه المنافس في الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي :"من المقرر أن نسافر يوم الجمعة. مباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث".

وتحدث عبد الحفيظ عن مباراة فريقه أمام المريخ، قائلاً :"الشوط الثاني شهد تفوقًا واضحًا للأهلي، نجحنا في تسجيل 3 أهداف".

وتابع :"المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة".

وأوضح :"حققنا إيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلي، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايي بعد عودتهما من الإصابة".

وكان الأهلي افتتح مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم أمس الثلاثاء.

الأهلي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا سيكون في انتظاره مباراة صعبة خارج الديار من خلال مواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات.