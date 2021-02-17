اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة مباراة الوداد وكايزرتشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذارًا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) عن عدم استضافة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب الأفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، إلا أن المملكة المغربية رفضت استضافة المباراة بسبب السلالة الجديدة لجائحة كورونا.

وحدد الاتحاد الأفريقي موعدًا جديدًا للمباراة ليؤكد إقامتها بشكل رسمي يوم 19 من شهر فبراير الجاري في القاهرة، إلا أن كايزر تشيفز رفض الموعد نظرًا لضيق الوقت وصعوبة استخراج تأشيرات الدخول إلى القاهرة.

وبحسب تقارير مغربية فإن موعد المباراة الجديد سيكون يوم 28 من الشهر الجاري.

وبناء على ذلك اعتذر الاتحاد المصري لكاف والاتحاد المغربي عن استضافة المباراة بسبب عدم موائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة.

جدير بالذكر أن الوداد وكايزر تشيفز يتواجدان في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال رفقة كل من حوريا كوناكري الغيني، بترو أتلتيكو الأنجولي.