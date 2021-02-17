مدرب الأهلي: هدفنا نهائي المونديال.. ووحيد لا يقل عن معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة بدوري أبطال أفريقيا لا يقلل من قوة منافسه.

وأشار قمصان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الأهلي حقق عددا من المكاسب خلال مواجهة المريخ، من بينها عودة سعد سمير للمشاركة، والمستوى الذي ظهر به محمود وحيد.

وقال قمصان: "لاعبو الأهلي محترفون، لا يوجد لدينا لاعب أساسي أو احتياطي، الجميع له أدوار حسب المباراة والمطلوب منها وطريقة سير مجرياتها".

وأكمل: "محمود وحيد مكسب كبير لنا حققناه من لقاء المريخ، يخوض منافسة قوية مع لاعب دولي بحجم علي معلول، ولا يقل عنه نهائيًا وقدم أداءً رائعا".

وأضاف: "عودة سعد سمير للمشاركة مكسب كبير لنا أيضًا، وكذلك الهدف الذي سجله والتر بواليا لأول مرة منذ تعاقده مع الفريق كان من مكاسبنا".

وأردف: "أنا ضد التقليل من المريخ السوداني، نحن نلعب في دوري أبطال أفريقيا، أي أننا نلعب بين الأفضل في كل دولة، وهو ثاني أكبر فريق في السودان، لذلك فهو ليس ضعيف المستوى".

واختتم: "نخوض المباريات بصفتنا بطلًا لأفريقيا وثالث العالم، هدفنا هو تحقيق الانتصارات من أجل التتويج باللقب العاشر والمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى وتحقيق مركز أفضل".