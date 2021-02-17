بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشباب والفتح” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الشباب والفتح” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتقام مواجهة الشباب والفتح على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر، 15:25 بتوقيت جرينتش.

‏‎يدخل نادي الشباب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما اكتسح النصر برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليصبح دون خسارة للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري السعودي، حيث انتصر في 7 مناسبات، وتعادل مرتين، ليعادل آخر أطول سلسلة “لا هزيمة” حققها، وكانت في أكتوبر 2017.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه “أهلي جدة”، وفي رصيده 38 نقطة، جمعها من 18 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبو الليث الأبيض 38 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 22 هدف.

في المقابل، حقق الفتح انتصاره الثالث في الجولة الماضية من آخر 12 مباراة لعبها في الدوري السعودي، وجاء على حساب العين، بينما تعادل في 3 مناسبات، وتلقى 6 هزائم.

ويقبع الفتح في المركز 11 وفي رصيده 22 نقطة، جمعها من 18 مباراة، انتصر في 6 مناسبات، وتعادل في 4، وخسر 8 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

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