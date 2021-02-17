الدوري السعودي | مدرب الاتحاد “كاريلي” يوضح حقيقة رحيله عن جدة

أمضى البرازيلي فابيو كاريلي عام بالكامل على تجربته مع نادي الاتحاد، وقد تحدث المدرب البرازيلي لصحيفة “غلوبو سبورت” البرازيلية حول انطباعه عن التجربة، والاختلاف بين زيارته الأولى للسعودية عندما قاد فريق الوحدة عام 2018، والتجربة الحالي مع العميد.

وقال كاريلي “الاتحاد فريق بواقع مختلف، مع هيكل معد بشكل أفضل، يملكون جماهير كبيرة، قيمص الفريق ثقيل في السعودية. لذلك كل شيء مختلف. إنها أيضًا وظيفة أطول، توليت المهمة في منتصف الموسم الماضي ثم تعرفت أكثر على الأجواء وتفهم بشكل أفضل حقيقة كل شيء”.

وتم التعاقد مع كاريل في فبراير 2020، عندما كان الاتحاد على حافة منطقة الهبوط، وتمكن المدرب من تجنب سقوط الفريق. في الموسم الحالي، نجح المدرب البرازيلي في جعل الفريق أكثر تنافسية ، ويقاتل من أجل مكان في دوري أبطال آسيا المقبل.

ووجد المدرب بعض مواطنيه في الفريق مثل حارس المرمى مارسيلو جروهي، والمهاجم رومارينيو، وكذلك لاعب الوسط جوناس والمدافع برونو أوفيني، الذي رحل عن النادي نهاية الموسم الماضي. كتعويض تم التعاقد مع لاعب خط الوسط برونو هنريكي، الذي عمل مع كاريل في كورينثيانز. ويقول المدرب إن البرازيليين، الذين تربطه بهم علاقة جيدة ، هم القادة الفنيون للفريق.

وأوضح كاريلي “لقد كانت معركة معقدة في الموسم الماضي، حيث كان الفريق لا يزال بحاجة إلى بعض التعزيزات، كما واجهنا بعض المشاكل مع الإصابات. لكن العمل طويل الأمد يبدأ من بداية الموسم حيث يكون لديك القدرة على اختيار الصفقات ويكون أمامك المزيد من الوقت”.

يعيش كاريل اليوم توقعات الحصول على الألقاب، كونه سيخوض ربع نهائي كأس المل ضد الفتح، وفي البطولة العربية سيلعب النهائي ضد الرجاء البيضاوي المغربي. ويؤكد المدرب أنه بالإضافة إلى الموضوع المالي فإن العمل في الوطن العربي يمكن أن يجلب عوامل إيجابية لبقية حياته المهنية.

وتحدث كاريلي “العمل في بلد آخر بثقافة مختلفة يضيف لك الخبرة والتجربة وفهم القضايا الأخرى ، بالإضافة إلى رؤية الأشياء التي لم تكن معتادًا عليها في البرازيل. أعتقد أن عملي قد تطور فقط منذ وصولي إلى هنا. كرة القدم التي تُلعب هنا في المملكة العربية السعودية تنافسية للغاية ومكثفة. هناك لاعبون هنا يتنافسون في كأس العالم لبلدانهم”.

عندما سُئل عن المستقبل والنية المحتملة للعودة إلى البلاد بعد فترة وجيزة من العمل في الاتحاد، الذي لديه عقد معه حتى يونيو 2021، أنهى كاريلي حديثه “أنا أركز على تلك المباريات الآن، أنهي هذا الموسم بشكل جيد للغاية ، بعمل جيد. بعد ذلك، عليك أن تجلس لترى ما هي الإمكانيات المتاحة لدينا للتسلسل واتخاذ القرار. أنا اليوم بحالة جيدة هنا ، سعيد ومتحمس”.