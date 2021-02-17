السوق السعودي | النصر يسير على خطى الهلال ويؤسس شركة استثمارية باسمه

تبحث إدارة النصر السعودي تأسيس شركة استثمارية باسم النادي، وذلك كما فعل غريمه التقليدي نادي الهلال صاحب الريادة في شركة استثمارية بإسمه، من أجل تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات.

وخاطبت الإدارة النصراوية الجهات المعنية بهذا الشأن، وبحسب صحيفة “الجزيرة” السعودية فإن وزارة الرياضة السعودية وافقت على تأسيس نادي النصر لشركة استثمارية بإسم النادي.

وسيكون النصر ثالث الأندية السعودية التي تؤسس شركة استثمارية بإسم النادي، بعد الهلال والأهلي، لنقل النادي إلى مرحلة الخصخصة الكاملة.

وفي سياق آخر، يلعب فريق النصر غدًا الخميس أمام القادسية، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.