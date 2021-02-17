ما حقيقة استمرار روجيرو ميكالي مع الهلال السعودي حتى نهاية الموسم؟

كشفت مصادر مقربة من الهلال السعودي أن إدارة النادي اتخذت قرارًا بشأن المدرب الجديد، روجيرو ميكالي، الذي حضر لقيادة الفريق بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو.

وأوضحت بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية أن ميكالي سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم، وأن إدارة الهلال بدأت مفاوضاتها بشكل مباشر مع بعض الأسماء المساعدة التي تنوي الاستعانة بها، من أجل مساعدة ميكالي في الجهاز الفني.

وأضافت أن ميكالي طلب من إدارة نادي الهلال الاستعانة بمدرب مساعد وفني تقني ومحلل بيانات وأخصائي تغذية، إلى جانب مدرب حراس مرمى ومدرب لياقة.

هذا وكان الهلال قد أعلن، يوم الأحد الماضي، إنهاء التعاقد مع لوشيسكو بعد الهزيمة من ضمك 1 ـ 0 في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت الإدارة تكليف مدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا البرازيلي روجيرو ميكالي بتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة بفارق خمس نقاط خلف الشباب المتصدر ونقطة واحدة خلف الأهلي.