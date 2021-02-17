بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا”، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وتقام مواجهة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا على ملعب السويس الجديد، بإدارة من الحكم المصري “أحمد الغندور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يسير نادي سيراميكا كليوباترا في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق ثلاثة انتصارات، وتعادلين من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول الترتيب وفي رصيده 19 نقطة، جمعها من 12 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 4، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه 11 مرة.

في المقابل، فاز نادي الاتحاد على الإسماعيلي في الجولة 11 ضمن مؤجلاته، ويتبقى له 3 مباريات أمام “أسوان، إنبي، وغزل المحلة”، وتم تقديم مواعيد هذه المباريات بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق السكندري.

ورغم امتلاكه 3 مباريات مؤجلة، يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 2، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 12.

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