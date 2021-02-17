الامارات | عناوين الصحف العالمية بعد سقوط برشلونة أمام سان جيرمان.. "الميسي هو مبابي!"

شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الصحف العالمية بعد سقوط برشلونة أمام سان جيرمان.. "الميسي هو مبابي!" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبارزت الصحافة العالمية في استعراض عناوينها بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها برشلونة في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان 1-4 في ذهاب دور الـ 16 على ملعب "كامب نو"، وكانت أكثرها تتغنى بالنجم الشاب الرائع الفرنسي كيليان مبابي "نجم المباراة".

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي المتألق يدمر برشلونة بالهاتريك، وتسبب في إحراج جديد لهم في دوري أبطال أوروبا".

من جهتها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية: "عاصفة مبابي، هاتريك وأداء مبهر من الفرنسي في كامب نو أمام أنظار ريال مدريد، مع سقوط ميسي في يوم مهم آخر".

وفي المقابل، عنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أداء مميز من باريس سان جيرمان بأسلوبهم الخاص"، أما صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فعنونت غلافها: "باريس سان جيرمان السحر، الميسي هو مبابي!"، في إشارة واضحة على تفوق كيليان على اللاعب الأرجنتيني.

بدورها، كتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بوتشيتينو لا يحتاج إلى ميسي، لأنه يمتلك كيليان مبابي".

وكان ميسي قد سجل هدف برشلونة اليتيم قبل أن يرد كيليان مبابي بثلاثية وهدف رابع من مويس كين.

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