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الامارات | مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. معركتان في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 فبراير 2021

تتصدر مباراة يوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي المشهد الكروي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يشهد أيضاً مواجهة مثيرة بين اشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.. وتالياً أبرز مواجهات الكرة العالمية والعربية بتوقيت الإمارات.

 

مباريات اليوم

أبطال أوروبا:

بورتو - يوفنتوس 00:00

إشبيلية - دورتموند 00:00

 

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بيرنلي - فولهام 22:00

إيفرتون - مان سيتي 00:15

 

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ليفانتي - أتلتيكو 22:00

 

الدوري الفرنسي:

مرسيليا - نيس 00:00

 

الدوري السعودي:

الشباب - الفتح 17:05

 

الدوري التونسي:

القيروان - الترجي 17:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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