شكرا لقرائتكم خبر عن تشافى: تدريب برشلونة حلم.. وأعيش أوقاتا سعيدة فى السد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللاعب تشافى هيرنانديز، مدرب السد القطري، ونجم برشلونة السابق، أن تدريب فريقه السابق برشلونة يعد حلما بالنسبة إليه، في الوقت الذي أكد فيه أيضا على احترامه للمدرب الحالي، الهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي في مقابلة نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «الآن أنا في السد القطري وسعيد، أنا حقا في ناد عظيم في آسيا، إنه أفضل ناد في قطر، ومن هنا سنرى ماذا يحمل المستقبل، أنا مشجع لبرشلونة منذ أن أصبحت واعيا على الدنيا، وحاليا هناك انتخابات وسنرى من الرئيس الذي سيخرج عنها خلال شهر».

وأضاف تشافي: «بالتأكيد تدريب البارسا حلم بالنسبة لي بلا أدنى شك، الأصعب في كرة القدم ليس تحقيق الفوز، بل مواصلة الانتصارات بعد تحقيق نجاحات عظيمة، لأن الجميع يتوقع منك أن تفوز».