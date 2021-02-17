شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو»: نيمار سيجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2026 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن أن نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، أصبح قريبًا من تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2022.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن نيمار سيجدد عقده حتى عام 2026، ليستكمل ما بدأه في مشروع باريس سان جيرمان، في انتظار قرار زميله كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هو الآخر في صيف 2022، ولم يحسم مصيره حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن ملف تجديد نيمار محسوم منذ عدة أشهر، حيث يمر بأفضل فترات مسيرته الكروية، ومع ذلك، فإن التعاقد مع ليونيل ميسي سيعجل توقيع عقده الجديد.