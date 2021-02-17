شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الهلال السعودي بعد رحيل «لوشيسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقرت إدارة نادي الهلال السعودي على تغيير سياسة المكافآت داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو بسبب النتائج السيئة.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية، إن إدارة الهلال رصدت مكافآت جديدة للاعبين من أجل تحفيزهم للعودة مرة أخرى لطريق الانتصارات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن كل لاعب سيحصل على مبلغ 10 آلاف ريال في حالة الفوز بأي مباراة، على أن تكون المكافأة التصاعدية بخمسة آلاف ريال لكل فوز متماثل حتي نهاية الموسم.

كانت مكافآت الدور الأول في الهلال هي 4 آلاف ريال لكل لاعب في حالة الفوز، وحد أقصي 8 آلاف ريال.