شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أجايي من مكاسب مباراة المريخ.. والفريق جاهز لسيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة المريخ حققت إيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلي، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايي بعد عودتهما من الإصابة.

وتعليقًا على مواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية، قال عبدالحفيظ: «من المقرر أن نسافر يوم الجمعة. مباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة، ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».

وتحدث عبدالحفيظ عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية. وأكد أن لاعبي الأهلي يقدرون مسئولياتهم تجاه النادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجود وليد سليمان مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة رغم إصابته وعدم مشاركته يأتي نظرًا لدوره الكبير داخل الفريق، ومؤازرته زملاءه.

ووجه عبدالحفيظ الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال المباراة، مشيرًا إلى أنهم خاضوا مباراة قوية للغاية، وظهروا بشكل جيد طوال المباراة، وشهد الشوط الثاني تفوقًا واضحًا للأهلي، نجح خلاله في تسجيل 3 أهداف، مشددًا على أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة.

فاز الأهلي على المريخ السوداني في افتتاح دوري المجموعات بثلاثية نظيفة سجلها قفشة وكهربا وبواليا.