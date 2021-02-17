شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أجايي من مكاسب مباراة المريخ.. والفريق جاهز لسيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة المريخ حققت إيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلي، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايي بعد عودتهما من الإصابة.
وتعليقًا على مواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية، قال عبدالحفيظ: «من المقرر أن نسافر يوم الجمعة. مباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة، ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».
وتحدث عبدالحفيظ عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية. وأكد أن لاعبي الأهلي يقدرون مسئولياتهم تجاه النادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجود وليد سليمان مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة رغم إصابته وعدم مشاركته يأتي نظرًا لدوره الكبير داخل الفريق، ومؤازرته زملاءه.
ووجه عبدالحفيظ الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال المباراة، مشيرًا إلى أنهم خاضوا مباراة قوية للغاية، وظهروا بشكل جيد طوال المباراة، وشهد الشوط الثاني تفوقًا واضحًا للأهلي، نجح خلاله في تسجيل 3 أهداف، مشددًا على أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة.
فاز الأهلي على المريخ السوداني في افتتاح دوري المجموعات بثلاثية نظيفة سجلها قفشة وكهربا وبواليا.
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