شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يحذر من زيادة إصابات كورونا فى البريميرليج خلال فترة التوقف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قلقه من فترة التوقف الدولية المقبلة في مارس، وإمكانية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بسببها.

وسجل البريميرليج إصابتين فقط بفيروس كورونا، ما بين يومي 8 و14 فبراير الجاري، وهو نفس عدد حالات الأسبوع الذي سبقه، وهي أقل حصيلة يسجلها هذا الموسم.

وقال جوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا أعرف إذا كانت هناك محادثات بين الأندية والاتحاد الإنجليزى، ولا أعرف الموقف، لكن أعتقد أن البريميرليج يجب أن يشعر بالقلق، بل كل الدوريات أيضًا، أعلم أن الاتحادات الوطنية بحاجة لخوض التصفيات والمباريات الودية، للتحضير لبطولة اليورو في الصيف، هذا أمر طبيعي، لكن السبب وراء وجود حالات إيجابية عديدة في البريميرليج، في السابق، وتقلصها بشكل واضح الآن، هو عدم تحرك اللاعبين، فقط من المنزل إلى التدريبات والعكس».

وأضاف «جوارديولا»: «الأمر صعب بما يكفي للسيطرة عليه، أتوقع ارتفاعا جديدا، كنت أفضل قول عكس ذلك، لكن من خبرتي مما حدث في السابق عندما تتحرك فأنت تخاطر بالإصابة بالفيروس، ما يمكننا فعله هو اتباع البروتوكول، ونصائح الأطباء والعلماء، لكن رأيي المتواضع هو أن علينا التعامل بحذر حتى الصيف».