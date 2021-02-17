شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يغلق ملف دكرنس ويبدأ الاستعداد للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدا الفريق الكروى الأول بنادى سموحة السكندري الاستعداد لخوض مواجهة المصري البورسعيدي، المقررة يوم ٢٢ فبراير الجاري بالدوري الممتاز.

وأغلق سموحة صفحة الفوز على دكرنس بنتيجة ٤-٠ في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وتأهل إلى دور الستة عشر في الكأس.

وأعرب أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في لقاء دكرنس والتأهل إلى ثمن نهائي الكأس.

وأكد سامي أن سموحة قدم مباراة قوية وظهر بمستوى طيب في لقاء دكرنس واستحق التأهل إلى دور الستة عشر، رغم أن المباراة لم تكن سهلة وأقيمت في أجواء ممطرة.

ويسابق الجهاز الفني الزمن للحاق لتجهيز الثنائى مصطفى فتحي ومحمود عزت، لاعبي الفريق، لإصابتهما في العضلة الخلفية خلال مباراة دكرنس واللحاق بلقاء المصري.

ويحتل سموحة المركز الثامن في بطولة الدورى العام برصيد ١٧ نقطة، ويطمع فى حصد نقاط المباراة للدخول إلى المربع الذهبي.