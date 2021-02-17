شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايي.. نسر مباراة الاهلي والمريخ.. هل يعود النيجيري للتألق من جديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاجأ الجميع بحلوله بديلاً في مباراة مصيرية لفريق الكرة بالنادي الأهلي من أجل تكرار إنجاز 2006 والظفر ببرونزية كأس العالم للأندية في مواجهة بالميراس البرازيلي، خاصةً وأنه كان غائباً عن المباريات الرسمية قرابة 70 يوماً، وبالتحديد منذ نهائي القرن أمام الزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا، إلا أن نسر نيجيريا ضرب بالتوقعات عرض الحائط، فأشعل النشاط في هجوم المارد الأحمر وسجل هدفاً ألغته تقنية الفيديو "فار"، ويسجل كلة ترجيح على طريقة الكبار تمنح أبناء التتش المركز الثالث.

جونيور أجايي عاد للتألق مجدداً بعد فترة غياب عن الملاعب، وكان أحد أبرز نجوم الأهلي في مواجهة المريخ السوداني بالأمس، في مستهل مشوار حامل اللقب بمجموعات دوري الأبطال، فصال وجال وكان مكمن خطورة العملاق القاهري، وصنع الهدف الثاني لمحمود كهربا، واعتمد عليه بيتسمو موسيماني في صناعة اللعب مع محمد مجدي أفشة في عدة مشاهد خلال مواجهة مريخ السودان.

أجايي الذي انضم للأهلي وهو في العشرين من عمره، رفقة زميله علي معلول من صفوف الصفاقسي التونسي، لم يستغرق وقتاً طويلاً من أجل التعبير عن ذاته واثبات موهبته وشخصيته بالقميص الأحمر، فكان دائم الحضور في المواجهات الكبرى والمواعيد الحاسمة، وسجل هدفين في أول مباراتي قمة أمام الزمالك مع قلعة الجزيرة موسم 2016-2017.

وخاض النيجيري الموهوب، الذي حصل على جائزة نسر مباراة الأهلي والمريخ السوداني، حسب الموقع الرسمي للنادي الأحمر، 141 مباراة مع العملاق القاهري، ونجح خلالها في ترك بصمته بـ 66 لقطة مضيئة من خلال احراز 39 هدفاً في كل المسابقات، وصناعة 27 هدفاً اّخراً لزملائه.

ونجح أجايي خلال مشواره مع الأهلي في 5 مواسم حتى الاّن في تجسيد دور الجوكر، فتم الاستعانة به كمهاجم صريح في كثير من المناسبات، كذلك اللعب كجناح أيسر ومهاجم ثانٍ، ليواصل نسر نيجيري التحليق في سماء التتش وخطف قلوب أنصار القلعة الحمراء، كواحد من أبرز اللاعبين المحترفين الذين مروا على النادي في العقد الأخير.