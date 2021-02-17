شكرا لقرائتكم خبر عن سبورت: نيمار معرض للإيقاف بسبب هجومه على حكم مباراة برشلونة وسان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن إمكانية توقيع عقوبة على نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، بسبب هجومه على حكم مباراة فريقه امام برشلونة فى دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز الفريق الباريسى بنتيجة 4-1.

وكتب نيمار على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، «تويتر»، عن ركلة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة، في اللقاء، «هذه ركلة الجزاء مزحة»، وأضاف، «هدف قذر» في إشارة إلى هدف ليونيل ميسي.

ووفقا للصحيفة الكتالونية، فإن رد فعل نيمار قد يكلفه عقوبة، إذا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاحتكام إلى التغريدات التي كتبها، ويتضمن قانون الانضباط الحالي لـ «اليويفا» هذا الامر في مادته رقم 11، والتي تتعامل مع أي إهانات أو أي سلوك آخر ينتهك قواعد السلوك الأساسية.



وإذا قرر الاتحاد الأوروبى الاحتكام لهذا البند، فمن الطبيعي أن يتم فتح تحقيق قد يؤدي إلى عقوبة الإيقاف مباراتين، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 15 من نفس قانون الانضباط، والتي تصنف ما قام به نيمار على أنه سلوك غير رياضي من اللاعب البرازيلي الذي حذف التغريدة بعد دقائق فقط من نشرها.