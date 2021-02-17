شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: وجود ميسى أمر مربح لبرشلونة.. وسأبذل كل ما فى وسعى للإبقاء عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، انه سيبذل كل ما في وسعه، للإبقاء على ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق، في قلعة البلوجرانا خلال الفترة المقبلة بعد ما أثير خلال الغيام الماضية حول رحيل اللاعب بنهاية الموسم عن برشلونة.



وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وتناثرت الشائعات خلال الإيام الماضية عن انتقاله إما لباريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وشدد لابورتا، الذى يعد هو المرشح الأبرز للفوز برئاسة برشلونة، أنه سيعمل بجد للإبقاء على البرغوث الأرجنتيني في كتالونيا.



وقال لابورتا لشبكة « سكاي سبورتس»: «سنحتاج إلى تقديم عرض كبير، لإقناع ميسى بالبقاء فى برشلونة، سأفعل كل ما فى وسعى للإبقاء عليه، هناك الكثير من الأندية تريد التعاقد معه، وسنحتاج إلى تقديم عرض مغر، لكن المال وحده لا يضمن بقائه، ميسي يساهم فى حصول برشلونة على دخل أكثر من المصاريف، ميسى يكلف النادى 8% فقط من الإجمالي، بينما يحصد النادى بسبب 30% من الإيرادات، بقاء ميسي أمر مربح لبرشلونة، ولكن الشيء الأكثر أهمية والذي لا يقدر بثمن، هو عندما تسأل طفلا من هو الأفضل في العالم، يقول ميسي على الفور».