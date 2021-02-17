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«باتشيكو» يرفض توصية «عبدالسلام» بالتدوير بين حراس المرمى

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اقتراح عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمي، بمنح الفرصة للثنائي محمود جنش ومحمد عواد، حارسي الفريق، للمشاركة في المباريات أو تطبيق سياسة الدور بينهما وبين محمد أبوجبل الحارس الأساسي للزمالك.

وعلمت «المصري اليوم»، أن «باتشيكو» أكد لمعاونيه أن مركز حراسة المرمي لن يشمل عمليات التدوير أو سياسة الدور بين الثلاثة حراس، مؤكدًا على ثقته الكاملة في «أبوجبل» وأنه قادر على الاستمرار بنفس المستوى المميز الذي يقدمه منذ منتصف الموسم الماضي، مضيفًا أن تغيير مركز حراسة المرمي يؤدي إلى خلل في الفريق وهو أمر مرفوض تمامًا في الوقت الراهن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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