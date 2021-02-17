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‏10 حقائق في تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي بالدوري الممتاز

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الاسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الممتاز موسم 2020-2021.

ونرصد من خلال التقرير التالي 10 معلومات عن تاريخ مواجهات الكلاسيكو المصري بين الزمالك والاسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز

- 114 مباراة جمعت الزمالك بالاسماعيلي في الدوري الممتاز.

- الزمالك صاحب العدد الأكبر من الانتصارات بالرقم 50 مقابل 32 انتصاراً للإسماعيلي، و32 تعادلاً هيمن على الموقف.

- 142 هدفاً سجلهم الزمالك في شباك الاسماعيلي و118 زيارة من الفريق الساحلي للمرمى الأبيض.

- عبدالحليم على نجم الزمالك السابق يتصدر قائمة هدافي مواجهات الفريقين بالدوري برصيد 9 أهداف.

- على عمر نجم الاسماعيلي هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين بالدوري، بتسجيل هدفاً للدراويش في فوزه على الزمالك بثنائية في موسم 1948-1949.

- الاسماعيلي حسم أولى مباراتيه أمام الزمالك في الدوري الممتاز «رايح جاي» في موسم 1948-1949.

- أخر مباراة جمعت الفريقين في شهر فبراير كانت في العام الماضي 2020، بملعب الاسماعيلية وحسمها الزمالك بنتيجة 2/1.

- الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، يعود لموسم 1995-1996 وانتصار الزمالك بنتيجة 5/2، كذلك ثلاثية نظيفة للفارس الأبيض في مرمى الفريق الساحلي بموسم 2014-2015.

- عوض عبدالرحمن هداف الاسماعيلي هو أول من سجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، فزار شباك الزمالك مرتين في مباراة الدور الثاني لموسم 1948-1949.

- مباراة الدور الثاني لموسم 1956- 1957، هي أكثر مباراة شهدت أهدافاً بين الطرفين في الدوري، بالرقمك 8، بفوز الاسماعيلي بنتيجة 5/3

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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