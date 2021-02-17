شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل رحلة تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر اليوم، مسحة طبية؛ استعدادا لرحلة تنزانيا.

تأتي الرحلة المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.