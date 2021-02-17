شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل رحلة تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر اليوم، مسحة طبية؛ استعدادا لرحلة تنزانيا.
تأتي الرحلة المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي أمس على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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