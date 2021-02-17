شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق تاريخيًا على الدراويش.. تعرف على تاريخ مواجهات «أولاد العم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، نحو ملعب استاد القاهرة الدولى، لمتابعة إحدى كلاسيكيات الكرة المصرية، بين الزمالك والإسماعيلى، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى العام.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن الفوز، فالإسماعيلي يأمل في الخروج من كبوته في الدوري واستثمار فوزه في كأس مصر، بينما يدخل الزمالك المباراة طامحًا لمواصلة الانتصارات المحلية ومعالجة التعثر الأفريقي أمام مولودية الجزائر، للاستمرار على قمة جدول الترتيب.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الدراويش السابع عشر برصيد 8 نقاط، وهو مركز لا يليق بالدراويش ولا بتاريخهم.

وتقابل الفريقان من قبل 115 مرة في بطولة الدوري، ويتفوق الزمالك تاريخيًا في المواجهات المباشرة حيث فاز في 50 مباراة، وأحرز لاعبو الأبيض 144 هدفا في شباك الإسماعيلي.

فيما حقق الدراويش الانتصار في 32 مباراة، وكان آخر فوز للإسماعيلى في أبريل 2018 بنتيجة 3-1، وأحرز لاعبو الدراويش 120 هدفا في مرمى الزمالك، وتعادل الفريقين في 33 مباراة.