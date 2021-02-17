شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج فريق هوكي الشرقية للسيدات ببطولة الدوري العام الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب فريق هوكي الشرقية سيدات على فريق نادي سموحة الرياضي بستة أهداف مقابل لاشئ في المباراة النهائية لبطولة الدوري العام الممتاز لهوكي السيدات التي أقيمت على أرض ملعب نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة، ليتصدر ترتيب الدوري العام وحسم الفوز بالبطولة.

واتسمت المباراة النهائية اتسمت بالندية والقوة، وأحرزت اللاعبات سما سامي، وميار صفي، ومريم السيد ،وفيفي صفوت ،وإسراء رمضان، وهايدي محمد ،أهداف الفوز والحصول على لقب بطولة الدوري العام الممتاز لهوكي السيدات.

ومن جانبه هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاعبات فريق هوكي الشرقية سيدات، لفوزهن ببطولة الدوري العام الممتاز على مستوي الجمهورية، وحصولهن على كأس البطولة وتتويجهن باللقب رسميًا، متمنيًا لهن مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية والأفريقية.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي، لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

