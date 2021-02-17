شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الليلة.. مدربو الزمالك البرتغاليون بلا هزيمة أمام الإسماعيلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ملعب القاهرة الدولي حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء لمتابعة أحد كلاسيكيات الدوري المصري ومباراة يجمع الزمالك والإسماعيلي، في الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة في موسمها الجاري 2020-2021.

ويقود الزمالك فنياً البرتغالي جايمي باتشيكو، في حين يتولى البوسني يوفيتش مهمة تدريب الدراويش من خارج الخطوط.

ويُبشر السجل التاريخي لمدربي الزمالك البرتغاليين في مواجهة الإسماعيلي، المخضرم جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للفارس الأبيض، بتحقيق نتيجة طيبة في مواجهة الدراويش.

وعلى مدار 8 مباريات قاد خلالها البرتغاليون الولاية الفنية للزمالك أمام الإسماعيلي لم يخسر أبناء ميت عقبة في أي مباراة، فحققوا الانتصار في 6 وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يحقق الدراويش الفوز مطلقاً على حساب الزمالك في ثوبه البرتغالي.

واستطاع الزمالك، بقيادة نيلو فينجادا، من حسم مباراتيه أمام الإسماعيلي في الدوري موسم 2003-2004، بهدف لعبدالحليم على في لقاء الدور الأول، وثنائية العندليب وحسام حسن في مباراة الدور الثاني.

كما قاد البرتغالي مانويل كاجودا الزمالك للانتصار على الإسماعيلي خلال مباراتين الأولى بالدور الثاني لموسم 2005-2006، وانتهت بفوز أبيض بهدفي عبدالحليم على ومصطفى جعفر، كذلك لقاء الدول الأول من موسم 2006-2007 بهدف دون رد حمل توقيع مجدي عطوة.

وفي موسم 2014-2015 حسم التعادل السلبي نتيجة الزمالك في ولاية باتشيكو الأولى خلال مباراة الإسماعيلي، قبل أن يعود في ولاية ثانية بالموسم الماضي ويقود القلعة البيضاء لفوز ثمين بثلاثية على حساب الفريق الساحلي.

كما خاض الرحالة مانويل جيسوالدو فيريرا مباراة واحدة أمام الإسماعيلي في موسم 2014-2015 بالدور الثاني ونجح يومها الفارس الأبيض من اكتساح الدراويش بثلاثية نظيفة، في حين أن المباراة الوحيدة التي خاضها إيناسيو أمام الإسماعيلي في موسم 2016-2017 قد خيم التعادل السلبي على نتيجتها، ليبقى برتغاليو الزمالك بلا أي خسارة في مواجهة الدراويش، قبل موقعة الليلة.

تُرى هل سيواصل باتشيكو المحافظة على سجل المدربين البرتغاليين للزمالك بلا هزيمة أمام الإسماعيلي أم سيكون للدراويش راّى آخر؟