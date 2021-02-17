شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بالبرلمان تناقش إجراء تعديلات قانون الرياضة بحضور أشرف صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بالرياضة المصرية، من مختلف جوانبها الاجتماعية والاستثمارية والقانونية.

وحضر جلسة المنافسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضية، والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة بالبرلمان، وجاءت الجلسة مثمرة، وتم مناقشة العديد من الملفات الحيوية، التي يهتم بها قطاع كبير من العاملين في المجال الرياضي، وكذلك الجماهير المصرية.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها إجراء تعديلات على قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ويشمل تعديل بعض مواد القانون ومنها الاستثمار الرياضي، وكذلك وضعية اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وتطرقت اللجنة إلى الحديث عن إجراء بعض التعديلات على مواد القانون تتضمن إضافة بنود جديدة إلى بنود الإعفاءات الواردة بالمادة 9 من القانون المشار إليه، ومنها الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يفعل تعميمها حتى الآن.

وعلى صعيد الأندية الشعبية ومراكز الشباب ناقشت اللجنة كيفية لاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه لإنشاء مركز شباب بكل قرية مصرية محرومة، وتطوير مراكز الشباب القائمة، بالإضافة إلى بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات (الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب، وتم مناقشة تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم بمراكز الشباب والأندية.

اللجنة بحثت ملف تخصيص الأراضي ذات النفع العام للمنفعة الرياضية بأسعار خاصة، وكذلك إضافة مواد خاصة بالاحتراف الرياضي، بالإضافة إلى مناقشة المشروع القومى للموهوبين والبطل الاولمبيى.

كما شهدت المناقشات مقترحا بمشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، وكذلك تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم (63) لسنة 2010.

وتحدثت اللجنة مع وزير الشباب والرياضة حول استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاستعدادها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكذلك رقابة ومتابعة وزارة الشباب والرياضة لصيانة وتطوير الملاعب، بالإضافة إلى الحوكمة الرقمية في الأندية والاتحادات الرياضية، وملف السياحة الرياضية، وكيفية استغلال المناخ المصرى المعتدل والأماكن السياحية فى إقامة البطولات والمعسكرات الرياضية.

وانتهى اجتماع اللجنة بمناقشة العديد من المشاكل مثل قلة الكوادر الموجوده بالطب الرياضى، وضآلة موارد الأندية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية، ومشاكل الأندية المدمجة.